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Вчера, 6 ноября, около 23:35 в Стрыйский отдел полиции поступило сообщение от жителя одной из многоэтажек, расположенной на улице Сковороды в райцентре, о взрыве в подъезде дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

На место происшествия немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинолог и специалисты других служб во главе с руководством Стрыйского отдела полиции.

Как установили правоохранители, на лестничной клетке между вторым и третьим этажами взорвалась граната, тип которой будет установлен во время проведения экспертизы. Пострадавших в результате взрыва нет.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника (злоумышленников), причастного к совершению уголовного преступления. Решается вопрос правовой квалификации.
ForUm

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