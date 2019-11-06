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В связи с теплой погодой медведи в Карпатах еще не залегают в берлоги, а пользуются случаем более наесться на зиму.

Об этом рассказал заместитель директора Галицкого национального природного парка на Ивано-Франковщине Владимир Бучко, на территории которого действует Центр реабилитации диких животных, пишет Укринформ.

«Наши берлоги готовы, солома набросана, медведи могут залегать хоть завтра. Но бабье лето побуждает их к поиску пищи, чтобы больше загнать за кожу жира на зимовку», - отмечает Бучко.

Он рассказал, что на Верховинщине, вокруг Криворивни, ходит молодой медведь и ищет пищу. Бывает, даже по мусорникам. Рыщет по садам: ищет яблоки, ульи.

«Думаю, он пришел из Румынии, потому что наши медведи боятся. Люди его подкармливают. Боюсь, чтобы не убили», - признается Бучко.

Как сообщалось, на территории Галицкого НПП действует Центр реабилитации диких животных. В 2017 году сюда привезли четырех бурых медведей из Херсона. В ноябре прошлого года они впервые упали в зимнюю спячку.

По данным Википедии, в зависимости от климатических и других условий медведи находятся в берлоге с октября-ноября по март-апрелб, и даже позже, то есть, примерно, 5-6 месяцев. В южных частях ареала с теплой и кормной зимой медведи могут вообще в спячку на зиму не залегать.
ForUm

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