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Кабинет Министров Украины создал Национальную комиссию по стандартам государственного языка, которая будет проверять уровень владения государственным языком для получения гражданства Украины или занятия определенных законом должностей. Об этом сообщается на сайте правительства.

Кабмин также приступил к формированию стратегии в области культуры и искусства, которому будет предшествовать проведение социологического исследования для обеспечения доступа граждан к потреблению культурных услуг, доступа к искусству.

Напомним, 22 мая 2019 Кабинет Министров Украины принял постановление № 437 «Вопросы украинского правописания», которым одобрена новая редакция «Украинского правописания».

Новая редакция «Украинского правописания» официально начала действовать  3 июня.

 
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