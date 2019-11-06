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Вышгородский районный суд Киевской области приговорил младшего сержанта Национальной гвардии Украины, который допустил смертельный наезд на пешехода, к 6 годам тюрьмы.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Установлено, что 27 июня 2016 около 22:35 в пгт Дымер Вышгородского района Киевской области военнослужащий совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. От тяжелых телесных травм в результате ДТП 15-летний подросток погиб. Экспертизами было установлено, что обвиняемый имел техническую возможность избежать наезда, применив экстренное торможение.

Учитывая пренебрежение обвиняемым требованиями Правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, суд применил к нему также дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Также судом удовлетворен гражданский иск семьи погибшего на сумму 750 тыс. гривен на возмещение морального вреда.
ForUm

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