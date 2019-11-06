Глава ГБР Роман Труба прокомментировал информацию о «графике поздравлений» его с днем рождения.

«Неожиданно мой день рождения стал предметом новостей для некоторых центральных СМИ, обнародовавших «график поздравлений». Не знал, что это настолько важная информация для общества, но надеюсь, результаты уголовных производств ГБР журналисты будут освещать не менее тщательно», - написал он в Telegram.

«Для тех, кто внимательно следит за моим таймингом, сообщаю более достоверную информацию: у меня заранее запланирован отпуск на несколько дней, а не только на сегодня. Их я хочу провести с семьей и близкими людьми, которых, к сожалению, очень редко вижу», - заявил Труба.

Напомним, сегодня в Государственном бюро расследований среди сотрудников распространили график поздравления Трубы с днем рождения. В нем расписано, в котором часу какой отдел должен прийти в кабинет руководителя с поздравлениями.

Сегодня, 6 ноября, директору ГБР Роману Трубе исполнилось 46 лет.