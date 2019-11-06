Сегодня люди крещение принимают осознанно.

Фото: ru.sputniknews.kz

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

«Разочарование атеизмом привело к тому, что в 1990-е годы многие пошли креститься совершенно несознательно. Зачастую за этим стояло не столько желание воцерковиться, сколько выражение негативного отношения к провалившимся идеям коммунизма», — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

Он сказал, что сейчас формируется поколение, способное защитить и сохранить Православие.

«Сегодня уже никто не приходит креститься из-за политических соображений, и количество крещений меньше, чем в 1990-е годы. Но те, кто сегодня приходит креститься, знают, зачем приходят. И те, кто приводит детей в воскресные школы, знают, для чего они это делают. И мы очень надеемся, что сегодня формируется новое поколение православных людей, которые способны сохранять и защищать свою веру», — заключил Патриарх Кирилл.