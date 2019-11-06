С 7 ноября будет ограничен въезд грузовых автомобилей с разрешенной массой более 4,5 тонн в пределы города Киева в часы пик с 07:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00. Внедрять изменения начнут на въезде со стороны Житомира, а впоследствии и на других въездах, сообщает пресс-служба КГГА.

Основанием для этого является решение Киевсовета от 22.05.2013 № 340/9397 «О некоторых мерах по упорядочению движения грузовых автомобилей в Киеве».

«Речь идет о том, что в часы пик – вечер и утро, - мы будем ограничивать въезд: то есть фуры будут парковаться на подъездах к Киеву, чтобы это не создавало проблем для города. Как только городской транспорт доедет на работу, мы начнем пускать фуры», - рассказал начальник Управления патрульной полиции в Киеве Юрий Зозуля.

«Такое решение не только позволит улучшить экологическую ситуацию в Киеве, но и обеспечит разгрузку улично-дорожной сети, создаст дополнительное пространство для движения пассажирского транспорта, повысит уровень пропускной способности улиц и дорог столицы. Кроме того, поможет минимизировать возникновение пробок, особенно с ухудшением погодных условий, а также улучшить уровень регулярности пассажирских перевозок», - отметил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры - начальник управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин.

Он также добавил, что сейчас идет информирование водителей грузовиков, а также учреждений и организаций, которые имеют отношение к регулированию транспортных вопросов.

Как сообщил советник Киевского городского головы Максим Бахматов, за сутки в Киев въезжает до 50 тыс. грузовых авто, что отрицательно сказывается на трафике и экологии. Кроме того, большая часть транзита проезжает именно через киевский Южный мостовой переход, нагрузка на который сегодня в 6 раз превышает проектную.

«До 20 тыс. машин в сутки должны проезжать по мосту, согласно проекту, но по факту имеем 100-110 тыс. машин в сутки. Мост проектировался под машины с грузоподъемностью до 8 тонн. Сейчас мостом едут грузовики, которые могут перевозить от 40 тонн. Поэтому мост нуждается в частых ремонтах. С 2016 до 2019 на капремонт деформационных швов потрачено 26 млн грн», - рассказал Бахматов.

Во времена, когда въезд для большегрузных авто будет разрешен (с 20:00 до 07:00), двигаться они смогут следующими путями:

просп. Бажана;

Южный мостовой переход через р. Днепр;

Столичное шоссе;

ул. Академика Заболотного;

Площадь Одесская,

Большая кольцевая дорога;

просп. Академика Палладина;

ул. Городская;

Гостомельское шоссе;

Новая дорога;

просп. Минский;

площадь Тараса Шевченко;

ул. Полярная;

ул. Богатырская;

площадь Тульская;

просп. Степана Бандеры;

просп. Романа Шухевича (Генерала Ватутина)

площадь Керченский;

ул. Братиславская;

просп. Броварской.