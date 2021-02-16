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По состоянию на 7:00 16 февраля в трех областях Украины продолжают действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Волынской области ограничено движение на вытодорогах Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцк-Радомышль-Демидовка-Дубно, Т-03-05 Шацк-Михайловка (участок Павловка-Михайловка).

В Ивано-Франковской области - на а/  Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г.. Коломыя - м. Городенка).

В Ривненской области - на а/д регионального значения в пределах области: Т-18-06 Ривне-Млинов-Буск-Перемышляны, Т-18-15 Дубно-Млинов, Т-18-17 Бережниця-Деражное-Клевань, Т-18- 24 Дерманка-Корец.

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено около 1 тыс. 300 человек и 1 тыс. единиц техники.

 
ForUm

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