Сегодня, 6 ноября, в Киевской области на 100 км автодороги Киев-Харьков уснувший водитель автобуса допустил столкновение с грузовиком и съехал в кювет, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевщины.

«5 утра, автодорога Киев-Харьков, 100 километр. Водитель автобуса Temza, вероятно, заснул, из-за чего безопасная дистанция была не соблюдена. Это привело к тому, что 62-летний водитель автобуса совершил столкновение с грузовиком марки Mercedes, после чего наехал на отбойник, который разделяет встречные потоки автодороги, и съехал в кювет», – говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель грузовика, сбив отбойник с правой стороны и съехав в кювет, получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали.

32 пассажира и водитель автобуса, к счастью, телесных повреждений не получили.