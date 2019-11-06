также в разделеПроисшествия
Часть Кропивницкого осталась без тепла из-за аварии 61
На Харьковщине обстреляли авто местного активиста 23
На Львовщине в ДТП погибли 3 человека 25
В Харькове возле спортклуба произошла стрельба, ранен мужчина 42
За сутки боевики 7 раз нарушили режим тишины 11
В Днипре джип врезался в маршрутку: 7 пострадавших 25
На Закарпатье в лесу нашли тело грибника 25
У полтавских предпринимателей под Одессой украли 12 миллионов 50
Боевики ранили на Донбассе 16-летнего парня 22
ООС: Боевики совершили 20 обстрелов из запрещенного оружия 13
В Мариуполе пешеход за замечание зарезал водителя 69
В убийстве девушки под Одессой подозревают 15-летнего парня 29
Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ 13
На Донбассе из-за обстрела боевиков эвакуировали учеников из школы 32
Во Львове временно запретили катать людей на конных каретах 25
В Херсоне школьники устроили «разборки» со стрельбой 28
Под Киевом россиянин сломал флагшток с флагом ОУН 40
На Херсонщине в Днепре произошел массовый мор рыбы 26

Сегодня, 6 ноября, в Киевской области на 100 км автодороги Киев-Харьков уснувший водитель автобуса допустил столкновение с грузовиком и съехал в кювет, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевщины.

«5 утра, автодорога Киев-Харьков, 100 километр. Водитель автобуса Temza, вероятно, заснул, из-за чего безопасная дистанция была не соблюдена. Это привело к тому, что 62-летний водитель автобуса совершил столкновение с грузовиком марки Mercedes, после чего наехал на отбойник, который разделяет встречные потоки автодороги, и съехал в кювет», – говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель грузовика, сбив отбойник с правой стороны и съехав в кювет, получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали.

32 пассажира и водитель автобуса, к счастью, телесных повреждений не получили.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги