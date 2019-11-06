В Киеве зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.



Так, по данным стационарных постов наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского с 29 октября по 4 ноября 2019 в воздухе Киева отмечено превышение предельно допустимых концентраций по среднесуточному содержанию:

- взвешенных веществ - в 1,2-1,3 раза на проспекте Победы (возле метро «Святошин») и Бессарабской площади;

- диоксида серы - в 2,9-3,1 раза на площадях Победы и Бессарабской, проспекте Победы, улице Александра Довженко; в 1,6-2,6 раза - на всех постах города, исключая проспект Науки, 37 (у метеоплощадки обсерватории), где среднесуточный содержание не превышало уровень ГДКс.д .;

- диоксида азота - в 4,2-4,9 раза - на улицах Инженера Бородина, Каунасской, проспекте Победы; в 3,2-3,8 раза на площадях Демеевской, Бессарабской, Победы и Оболонском проспекте; в 2,1-2,8 раза - на всех постах наблюдений, кроме проспекта Науки, где превышений не наблюдалось.

- формальдегида - в 2,0-2,4 раза - на всех постах города, кроме проспекта Науки, где превышений не наблюдалось.

Всего на 15-ти стационарных постах обсерватории, где проводились ежедневные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города, с 29 октября по 4 ноября 2019 было проанализировано 1503 пробы воздуха.

По сравнению с предыдущей неделей наблюдалось некоторое снижение среднесуточных концентраций оксида углерода, диоксида азота и формальдегида, содержание других загрязняющих веществ в воздухе почти не изменилось.

Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни в Киеве метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.