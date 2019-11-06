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В Кропивницком четыре микрорайона остались без тепла из-за повреждения газопровода, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, 5 ноября около 17:20 во время проведения земляных работ на территории ООО «Эллада-Трейд» (пр. Промышленный, 14а) поврежден газопровод диаметром 90 мм. Вследствие данного события пострадавших нет. От газоснабжения отключена юго-западная котельнаая КП «Теплоэнергетик» и временно прекращено теплоснабжение 4 микрорайонов.

6 ноября планируется проведение ремонтно-восстановительных работ.
ForUm

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