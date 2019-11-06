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Вчера, 5 ноября, около 19.30 на автодороге «Львов-Луцк» между селами Сабановка и Стоянов в Радеховском районе Львовской области в результате ДТП погибли 3 человека, сообщает пресс-служба областной полиции.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобиль «Шкода Рапид», которым управлял 32-летний житель города Луцк Волынской области и «Ситроен Кроссер», за рулем которого находился 30-летний житель одного из сел Каменка-Бугского района. В результате столкновения водитель и двое пассажиров «Шкоды», жители города Луцк в возрасте 34 и 38 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель «Ситроена» с телесными повреждениями госпитализирован.

Полицейские расследуют обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
ForUm

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