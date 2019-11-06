В Украине в связи с ожидаемыми значительными дождями ожидается подъем уровней воды, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, по прогнозу Укргидрометцентра, 6 ноября на реках Закарпатья подъем уровней воды на 0,5-1,5 м.
6-7 ноября – на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,3-1,3 м.
6-7 ноября – на реках бассейна Прута (Ивано-Франковская, Черновицкая области) на 0,3-0,7 м.
Повышение уровня будут проходить в пределах русел, без негативных последствий.
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