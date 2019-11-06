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С начала 2019 года через системы перевода средств в Украину поступило более 1,7 миллиарда долларов в эквиваленте, сообщает пресс-служба Национального банка

«С начала 2019 через системы перевода средств в Украину поступило более 1,7 млрд долл. США в эквиваленте (данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения), что на 4% меньше, чем за 9 месяцев 2018 года. Такое незначительное колебание связано с сезонными факторами», – говорится в сообщении.

По данным регулятора, трансграничные переводы в Украину фактически осуществляли 9 систем перевода средств, из них 2 – созданы резидентами и 7 – созданы нерезидентами (4 системы из США, по 1 системе-из Грузии, Канады, Азербайджана). Лидерство по объемам трансграничных переводов сохраняют системы перевода средств – резиденты США.

 
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