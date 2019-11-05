Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не поддерживает идею целевой эмиссии денег.



«Я против того, чтобы печатать деньги, потому что это скрытый налог на людей», - заявил Гончарук, отвечая на вопросы журналистов, сообщает УНИАН.

Он пояснил, что печать денег забирает средства у налогоплательщиков. «Монетарная политика – это все-таки сфера Национального банка, и потому я тут оставлю окончательное решение нашим коллегам», - добавил Гончарук.

В то же время, он отметил, что правительство и Нацбанк действуют согласованно, чтобы гривня была стабильной, а макроэкономическая ситуация улучшалась, что способствует снижению инфляции и ставок по кредитам.