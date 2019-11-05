Главный прокурор Черновицкой области Олег Соболь написал заявление на увольнение с должности и из органов прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, передает Укринфор.

Сделал он это примерно через неделю после поездки на Буковину премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

«Олег Соболь написал заявление по собственному желанию относительно его увольнения с должности прокурора Черновицкой области и органов прокуратуры Украины. В пятницу, 01.11.2019, был его последний рабочий день. В настоящее время, в соответствии со ст.11 ЗУ «О прокуратуре», обязанности прокурора области исполняет первый заместитель прокурора Черновицкой области Игорь Мустеца», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, во время поездки в Черновцы 24 октября премьер-министр Гончарук сообщил, что будет рекомендовать генпрокурору Украины Руслану Рябошапке уволить главного прокурора Буковины из-за низкой эффективности борьбы с контрабандой.