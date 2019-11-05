Мэр Киева Виталий Кличко провел выездное совещание на строительной площадке участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь. Генеральный подрядчик строительства заверил, что строительство двух новых станций метро завершат вовремя, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Город выполняет все обязательства перед подрядчиком. И главный подрядчик тоже должен выполнять свои обязательства. Сегодня здесь мы услышали, что работы продолжаются по графику и до конца 2021 станции метро на Виноградарь будут открыты», - сказал мэр Киева.

По договору между городом и главным подрядчиком – ОАО «Киевметрострой», стоимость строительства обойдется бюджету столицы почти в 6 млрд гривен.

На сегодня город уже предоставил средства на выполнение работ и приобретение специфического оборудования – более двух с половиной миллиардов гривен.

«Работы продолжаются активно, уже сделаны подпорные стенки на глубину 25 метров. Строительство метро для нас является приоритетом. В частности, речь идет о продлении Сырецко-Печерской линии метрополитена и строительстве двух новых станций – «Мостицкая» и «Проспект правды». Участок, по нашим подсчетам, будет иметь пропускную способность в 34-36 тысяч пассажиров в час», - сказал Кличко.

На сегодня уже закончены демонтажные работы там, где новый участок присоединяется к существующей линии метрополитена – за станцией «Сырец».

На период строительства переоборудуют вентиляцию. Ствол шахты возле станции «Сырец» уже обустроили грузовыми лифтами для транспортировки людей и материалов к существующим тоннелям. Продолжается обустройство строительных площадок и сооружения ограждающей конструкции методом «стена в грунте» на площадках для строительства вентиляционных узлов станции «Мостицкая» и в перегонных тоннелях от станции «Мостицкая» до проспекта Правды.

Сегодня стройплощадки подсоединяют к инженерным сетям города, прокладывают подъездные и внутренние дороги. Переносят городские инженерные сети и коммуникации, мешающие строительству.

Основные объемы работ будут выполняться при строительстве тоннелей и станционных комплексов.