Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани встречался с украинским прокурором Константином Куликом для обсуждения обвинения против Хантера Байдена. Факт встречи признал сам Джулиани, сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

Издание также сообщает, что решение уволить Кулика уже принято. В качестве причины указывается то, что он не явился на экзамен, который всем сотрудникам Генеральной прокуратуры было приказано сдать, чтобы сохранить свои рабочие места.

«Решение сместить кого-то, кто сыграл важную роль в усилиях Джулиани по поиску компрометирующей информации о Байденах, было принято, когда Украина пыталась избежать вовлечения в партизанскую борьбу в Вашингтоне», - пишет издание.

Противники Трампа из Демократической партии начали процедуру импичмента, утверждая, что Трамп злоупотребил своей властью, заставляя Украину провести расследование по делу Байденов, чтобы причинить вред бывшему вице-президенту, лидирующему среди кандидатов, которые бросят ему вызов на выборах 2020 года.

Ранее сообщалось, что 60 народных депутатов, в частности представители «Слуги народа», «Голоса» и «Батькивщины» подписали коллективный запрос на отстранение Константина Кулика. Также подписи за его отстранение собирают на сайте президента Украины.