Новоназначенные судьи Конституционного суда Украины Галина Юровская и Петр Филюк приняли присягу.

На церемонии во вторник, 5 ноября, судьи зачитали присягу и скрепили ее личными подписями, сообщает Укринформ.

После этого глава КСУ Александр Тупицкий вручил им судейские мантии, нагрудные знаки и удостоверения судьи Конституционного суда Украины.

Участие в специальном пленарном заседании КСУ приняли председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и председатель Верховного суда Валентина Данишевская.

Во время своего выступления председатель ВС отметила, что уже в начале следующего года Съезд судей выберет по своей квоте третьего судью КСУ.

«Мы понимаем, что есть наша ответственность еще за одно свободное кресло, и мы обещаем, что в начале следующего года мы выберем еще одного судью Конституционного суда», - сказала она.

Как сообщалось, на ХVІІ внеочередном съезде судей Украины, который состоялся 29-30 октября, по результатам тайного голосования назначены двое судей КСУ - Петр Филюк и Галина Юровская.