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Боевик террористической организации «ЛНР», причастный к обстрелам позиций украинских военных подразделений, приговорен к восьми годам лишения свободы.

Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Днипра в мае 2014 присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Под руководством российских военных инструкторов он прошел боевую и специальную подготовку в тренировочном лагере для боевиков в российском Белгороде.

После обучения в течение пяти лет он участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений в районах населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Сентяновка, Бахмутка, Желобок, Сокольники и Дебальцево.

Контрразведчики совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины в марте 2019 задержали боевика в районе проведения операции Объединенных сил.

Злоумышленник предоставил следователям СБУ свидетельства о многочисленных фактах пыток, убийств, разбойных нападений, грабежей и мародерства, совершенных участниками незаконных вооруженных формирований.

Лисичанский городской суд Луганской области признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Приговор вступил в законную силу.
ForUm

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