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Компания «Юнайтед Энерджи», связанная с бизнес-империей Игоря Коломойского, увеличила доступ к импорту электроэнергии из России в ноябре в пять раз - доступ к 1,1 ГВт сечения для импорта электроэнергии из РФ в ноябре выкупили 4 компании.

Об этом сообщил сайт Энергореформа.

По данным «Укрэнерго», ООО «Юнайтед Энерджи» (имеющее контракты на поставку энергоресурсов предприятиям Игоря Коломойского и братьев Суркисов) увеличило выкупленный на ноябрь объем в пять раз – до 500 МВт.

Три другие компании выкупили гораздо меньше. Так, ООО «Де Трейдинг» («Донбассэнерго» Максима Ефимова) приобрело 309 МВт сечения (+2,66% к октябрю), ООО «ТАС Энергия Украины» Сергея Тигипко – 281 МВт (+12,9%). Кроме того, доступ к 10 МВт выкупило ООО «Укрторгэнерджи» (конечным бенефициаром основанной в мае 2019 года компании является Владимир Литвинчук, в середине августа основной вид деятельности сменился с производства э/э на торговлю).

18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. В действительности с 1 октября начался импорт электроэнергии из России. Импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

В начале ноября импорт электроэнергии из России в Объединенную энергосистему Украины увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч/сутки. Так, среднесуточный показатель импорта электроэнергии из РФ в октябре составил 4,12 млн кВт-ч, а 1-3 ноября импорт увеличился до 12 млн кВт-ч.
ForUm

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