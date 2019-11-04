Полиция задержала подозреваемого в убийстве 14-летней Дарьи Дробот.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, задержанный – 15-летний знакомый девочки. Сейчас с ним проводятся неотложные следственные действия.

О том, что ее 14-летняя дочь еще днем ​​пошла с друзьями гулять и не вернулась, полицейским вечером 2 ноября сообщила мать девочки. На поиски был ориентирован весь личный состав полиции. Правоохранители сразу же пересмотрели записи с камеры видеонаблюдения и установили направление движения ребенка. В тот же вечер были установлены и опрошены товарищи, в компании которых она отдыхала. Они рассказали, что все вместе были за городом, а потом девушка куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные разъехались по домам.

Полицейские разыскивали пропавшую всю ночь. Утром тело девочки с признаками насилия было обнаружено в лесополосе на территории Лиманского района. По результатам вскрытия, причиной ее смерти стала асфиксия.

В тот же день установили и задержали несовершеннолетнего, которого в последнее видели с погибшей. Он скрывался у своих знакомых. Парень - 15-летний одессит, который находится на профилактическом учете в полиции и, кроме того, летом этого года был осужден Суворовским районным судом к условному сроку за грабеж.

В ходе следственно-розыскных мероприятий полицейские собрали достаточно доказательств прямой причастности подростка к убийству девочки. В частности, установлено, что после совершенного он завладел мобильным телефоном убитой. Телефон и другие вещественные доказательства были изъяты, а парень – задержан в порядке ст. 208 УПК. Сейчас с ним проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

В настоящее время по факту умышленного убийства несовершеннолетней продолжается досудебное следствие, начатое по п.6 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. После проведения необходимых экспертиз, а также других следственно-розыскных мероприятий возможна дополнительная квалификация преступления.