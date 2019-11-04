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На доме по улице Свободы в Харькове установили мемориальную доску генерал-майору, почетному гражданину города и области Юрию Шрамко, где он жил с 2001 по 2009 годы. Об этом сообщается на сайте облсовета.

По данным из открытых источников Юрий Шрамко с 1963 года работал в органах государственной безопасности СССР. С 1987 по 1991 год возглавлял Управление КГБ Украинской ССР по Киеву и Киевской области. В 90-е Шрамко переквалифицировался в банкиры. Был председателем правления банка «Реал Банк» и вице-президентом банка «Грант». Умер 2 мая 2019 в возрасте 88 лет.

ХарківTimes отмечает, что открытие этой доски прямо противоречит закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Согласно этому закону символикой тоталитарного режима, кроме всего прочего, является «изображение, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные... сотрудникам советских органов государственной безопасности всех уровней».

Шрамко работал в органах советской госбезопасности в годы, когда в Украине репрессировали Василя Стуса, Вячеслава Чорновола, Ивана Дзюбу и многих других верных сыновей и дочерей украинского народа. Именно при начальствовании Шрамко, в 1981 году, в Харькове были арестованы и осуждены к семи годам лагерей правозащитник Генрих Алтунян, врач-психиатр Анатолий Корягин, историк Евгений Анцупов. Именно «под крыло» к Шрамко, под гласный надзор КГБ был сослан в 1983 году в пос. Безлюдовка Харьковской области отсидевший пять лет в лагерях и тюрьмах и три года ссылки на Колыме поэт Степан Сапеляк. При Шрамко в Харькове прошло несколько позорных «еврейских процессов» — судов над евреями-отказниками Александром Парицким (1981), Юрием Тарнапольским (1983) и Евгением Айзенбергом (1985).

Активисты угрожают сорвать мемориальную доску.
ForUm

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