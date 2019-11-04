Президент Владимир Зеленский подписал указ «О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно указу, Кабинет Министров должен выделить необходимые средства для мероприятий по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов ВСУ.

Также правительство должно урегулировать вопрос особого режима использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов ВСУ.

Министерство обороны должно провести инвентаризацию вооружения, ракет и боеприпасов на арсеналах, базах, складах ВСУ и разработать действенный механизм контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций на таких объектах.

Кроме того, Минобороны должно усилить контроль за выполнением реконструкции технических территорий арсеналов; организовать надлежащее электроснабжение арсеналов, баз и складов ВСУ, инфраструктуры военных городков; обеспечить создание комплексной системы мониторинга потенциально опасных военных объектов.

Генеральному штабу ВСУ Зеленский поставил задачу повысить к стандартам НАТО уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения. Также Генштаб должен надлежащим образом организовать охрану и оборону арсеналов, баз и складов ВСУ и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 31 октября парламент принял постановление «О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в городах Ичня (Черниговская область), Калиновка (Винницкая область), Балаклея (Харьковская область), Сватово (Луганская область), Кривой Рог (Днепропетровская область) в период с 2014 по 2018 годы». Ее возглавил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.