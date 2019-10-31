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Парламент принял постановление «О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), Калиновка (Винницкая обл.), Балаклея, (Харьковская обл.), Сватово, (Луганская обл.), Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы» (№2312).

Как сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады, ВСК создана с целью осуществления парламентского контроля по исследованию и осуществлению беспристрастного и прозрачного расследования обстоятельств и причин пожара (взрывов) на складах боеприпасов, нанесения ущерба обороноспособности Украины и, в частности, госбюджету Украины.

Постановлением определены основные задачи Временной следственной комиссии:

проведения проверки сведений о взрывах, хода расследования правоохранительными органами, установление обстоятельств, сбор информации и получение объяснений от лиц, а также от предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, инициирование вопросов о привлечении виновных лиц к ответственности.

Постановлением установлено, что Временная следственная комиссия является полномочной в количестве 15 членов комиссии, избранных в ее состав по предложению депутатских фракций (депутатских групп). Ее председателем избран народный депутат Давид Арахамия, заместителем председателя - народный депутат Сергей Рахманин.
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