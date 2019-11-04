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Укрзализныця планирует вдвое увеличить количество скоростных поездов, используемых на маршрутах поездов класса Интерсити+. Об этом заявил председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба компании.

«Задача правительства на следующие 5 лет - увеличить на 10 единиц количество подвижного состава, используемого на скоростных маршрутах. Таким образом, мы вдвое увеличим парк этих поездов и сможем предложить нашим клиентам лучший сервис», - сказал руководитель компании.

Кроме этого, он напомнил, что Укрзализныця установила рекорд по выполнению капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов. «Мы смогли модернизировать около 200 пассажирских вагонов, это рекорд за последние 7 лет. В этом году мы планируем таким ремонтом обновить около 40 вагонов. Кроме того, до конца года мы получим первый произведенный в Украине дизель-поезд, который планируем поставить на маршрут в аэропорт «Борисполь», - сообщил Кравцов.
ForUm

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