Поездка депутата Госдумы России Алексея Журавлева в Золотое на оккупированной части Луганской области является нарушением. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает РБК-Украина.

Сообщается, что визит Журавлева вызовет официальную реакцию МИД.

«Поездка депутата парламента РФ (на Донбасс. - Ред.) - это нарушения. Это наша территория, на которую он приехал без разрешения. И это обязательно вызовет реакцию МИД официально», - заявил Пристайко.

Отметим, депутат Госдумы РФ, лидер шовинистической партии «Родина» Алексей Журавлев побывал на позициях российских наемников в районе Золотого. По информации СМИ сепаратистов, Журавлев приехал с целью проверить, как украинская сторона отвела свои войска в этом районе.

Как сообщал ForUm, 29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого Луганской области.