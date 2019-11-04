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На официальном сайте Паломнического Центра Русской Православной Церкви poklonnik.ru появился список епархий, которые не благословляется посещать паломникам.

Фото: Poklonnik.ru

Как сообщается на сайте Паломнического Центра РПЦ, «паломникам, выезжающим в Грецию, не благословляется посещать храмы, участвовать в Богослужениях и причащаться в таких епархиях:

Афинская епархия, Афины, Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II

Лангадская епархия, Лангада, Митрополит Лангадский, Литийский и Рентинийский Иоанн

Верийская епархия, Верия, Митрополит Верийский, Наусский и Кампанийский Пантелеимон

Артская епархия, Арта, Митрополит Артский Каллиник

Триккийская епархия, Триккала, Митрополит Триккийский и Стагонский Хризостом

Димитриадская епархия, Волос, Митрополит Димитриадский и Алмирский Игнатий».

Как сообщалось ранее, согласно решению Священного Синода РПЦ прекращается молитвенное и евхаристическое общение, а также совершение паломнических поездок в епархии, возглавляемые архиереями Элладской Церкви, которые признали ПЦУ.
ForUm

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