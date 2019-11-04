В Черновцах правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы фальшивомонетчиков, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сотрудники Управления стратегических расследований ГУНП в Черновицкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры задокументировали противоправные действия десяти местных жителей в возрасте от 19 до 39 лет. Организатором преступной группы выступил 19-летний черновчанин.

В течение года оперативники устанавливали участников группы, их связи, распределение ролей и причастность к совершению преступлений в сфере хозяйственной деятельности.

3 ноября сотрудники Управления стратегических расследований и Следственного управления ГУНП совместно со спецподразделением «КОРД» задержали организатора преступной группы и одного из ее участников сразу после очередного сбыта 2500 поддельных долларов США. Во время задержания и проведения обыска в автомобиле нарушителей изъято 27 500 долларов США с признаками подделки.

Полицейские также провели ряд санкционированных обысков по месту жительства и в автомобилях участников преступной группы, а также лиц, которые могут быть причастны к их противоправной деятельности. В общем, в течение суток полицейские провели 20 обысков, во время которых изъято примерно 62 тыс. долларов США, почти половина из них - с признаками подделки. Также изъято более 5500 евро и 166 000 гривен, полученных преступным путем, оружие и боеприпасы.

Оба задержанных помещены в изолятор временного содержания. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Полицейские проверяют участников преступной группы на причастность к аналогичным преступлениям на территории Черновицкой и других областей Украины, а также устанавливают других их возможных подельников.