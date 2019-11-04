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Доходы государственного бюджета Украины за январь-октябрь 2019 года составили 810 742,5 млн грн, что на 5,5% или на 47 173,7 млн грн меньше плана (857 916,3 млн грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственная казначейская служба Украины.

В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета выросли 8,5% или на 63 329,9 млн грн.

По данным Госказначейства на 31 октября, в октябре поступления в госбюджет составили 70 991,5 млн грн, что на 9,9% или на 7 835,8 млн грн меньше плана. Кроме того, поступления в октябре были на 3,3% или на 1 635,8 млн грн меньше, чем в октябре 2018 года.
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