В городе Вишневое Киевской области россиянин сломал флагшток с флагом Организации украинских националистов, сообщает пресс-служба областной полиции.

Неравнодушный очевидец сообщил в полицию, что возле памятника «Небесной Сотне» хулиган повредил флагшток с черно-красным флагом.

На место происшествия сразу прибыла группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции. На правонарушителя указал свидетель, который заметил вандала из окна своей квартиры.

Для установления личности, составления соответствующих документов, выяснения всех обстоятельств происшествия и для принятия соответствующего процессуального решения, следственно-оперативная группа доставила нарушителя в Вишневское отделение полиции.

Выяснилось, что повредил флагшток 45-летний гражданин Российской Федерации, который приехал к родственникам в село Святопетровское. Иностранец имеет вид на постоянное место жительства в Украину.

Нарушитель при общении с полицейскими вел себя неадекватно: то громко плакал, то начинал смеяться. В то время, когда вышел в коридор по естественным потребностями, неожиданно он выпрыгнул в окно с третьего этажа админздания. Полицейским мужчина объяснил свой «полет», что для него просто играет громко музыка.

Для оказания медицинской помощи полицейские вызвали карету скорой помощи. «Прыгуна» доставили в больницу с травмами тела.

В отношении правонарушителя работники полиции составили административный проткал по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП.

Сейчас в ГМС готовится ходатайство об отмене иностранцу вида на жительство, выдворении его из страны с запретом дальнейшего въезда в Украину.

Руководством полиции Киевщины поручено работникам инспекции по личному составу провести служебное расследование.