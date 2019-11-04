Житель Днепровского района во время сбора грибов в лесопосадке обнаружил тайник с армейским оружием и боеприпасами, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Событие произошло 2 ноября у с. Опытное Днепровского района. О находке 44-летний мужчина сразу сообщил о находке в полицию.

На место выехала следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции. В свертке полицейские обнаружили 2 гранатомета типа «Муха» и 110 патронов калибра 5,45 к автомату Калашникова.

Оружие изъяли и направили на экспертизу. Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленника, который спрятал огнестрельное оружие и патроны.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает от 3-х до 7 лет лишения свободы.