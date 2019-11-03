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В понедельник, 4 ноября, в Киеве ожидается ветреная погода с порывами ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Как отмечается в сообщении, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
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