В Гонконге демонстранты подожгли станции метро и некоторые здания, в том числе официальное китайское информационное агентство «Синьхуа». Об этом передает Reuters.

Демонстранты подожгли входы в станции метро, ​​которые часто закрывались службами, чтобы остановить людей. Также протестующие вытащили две телефонных будки из-под земли, чтобы установить одну из множества пылающих баррикад.

Были также разрушены некоторые магазины и предприятия, в том числе торговая сеть американской сети кофеен Starbucks и офисы китайского информационного агентства Синьхуа.

Напомним, в субботу, 2 ноября, полиция Гонконга применила водометы и слезоточивый газ против колонны протестующих.