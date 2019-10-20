Полиция Гонконга в воскресенье, 20 октября, применила слезоточивый газ и краску в водометах для разгона демонстрантов.

Как сообщает South China Morning Post, жители Гонконга в очередной раз вышли на несанкционированную акцию протеста.

Сообщается, что протестующих на улице поливают из водометов краской голубого цвета. Протестующие блокируют автотрассы, чтобы усложнить проезд автомобилям с водяными пушками.

В районе Чимсачой демонстрантов разгоняют слезоточивым газом.

Из-за беспорядков и актов вандализма закрыты по меньшей мере шесть станций гонконгской подземки. На вход в одну из станций подбросили сверток с зажигательной смесью, на другой станции неизвестный поджег камеру наружного наблюдения. Такие же свертки демонстранты бросали ко входу в полицейский участок в Чимсачой.

Напомним, 1 октября протесты в Гонконге возобновились с новой силой после проведения военного парада в Пекине.

Массовые протесты в Гонконге начались после рассмотрения поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.

Демонстранты выступают против выдачи правонарушителей и преступников властям КНР, где некоторым может грозить смертная казнь.

Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих достигало 1,7 млн человек.

Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и «терроризме».