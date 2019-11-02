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Три человека погибли при взрыве на танкере «Залив Америка» в Находке (Россия).

Об этом сообщает ТАСС.

«На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв. Три человека погибли», - говорится в сообщении.

Как отмечается, всего на борту было девять человек. На судне взорвалась газовоздушная смесь. По предварительной информации, пожара на судне нет.

В район происшествия отправлены два спасательных буксира.

В местной прокуратуре сообщили, что угрозы затопления судна нет, разлива нефтепродуктов удалось избежать.

По предварительным данным, судно стояло на рейде у мыса Астафьева, на борту находились девять человек. К танкеру после взрыва были направлены два портовых буксира и спасатели.
ForUm

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