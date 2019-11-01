Ходатайство украинской стороны об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о «скифском золото», не удовлетворили. Об этом 1 ноября Крым.Реалии сообщила первая замминистра культуры Украины Светлана Фоменко.

«Сегодня было решение об отказе в нашем ходатайстве об отводе судьи. Никаких подробностей мы пока не имеем. Будем связываться с нашими голландскими советниками. Министерство юстиции контролирует этот процесс», - сказала Фоменко.

По ее словам, в этом отказе «ничего страшного нет».

«Это, конечно, осложнения процедуры, но мы дальше движемся и подаем дальнейшие документы и участвуем в рассмотрении», - добавила она.

Ранее сообщалось, что ходатайство украинской стороны об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о «скифском золоте», передали на рассмотрение суда в Гааге.

14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о возвращении скифского золота Украине.

Экспонаты крымских музеев использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», которая с февраля по август 2014 года проходила в Музее Алларда Пирсона.

В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический». Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, в сентябре были возвращены Украине.

В начале 2017 музеи Крыма подали в окружной суд Амстердама апелляционную жалобу на ранее принятое им решение вернуть Украине коллекцию скифского золота, состоящую из более 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн.

Коллекцию «скифского золота» вывезли из Крыма на выставку в археологический музей Аллард Пирсон в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как полуостров незаконно аннексировала Россия. Из-за аннексии Россией Крыма (которую Нидерланды не признают) возник вопрос, кому возвращать крымскую коллекцию. Украина потребовала от музея вернуть экспонаты.

Отказ вернуть коллекцию Национальному музею истории Украины нидерландская сторона мотивировала опаской о возможных претензиях со стороны крымских музеев. Украина же настаивала, что пока Крым оккупирован Россией, экспонаты нельзя возвращать на полуостров, а надо передать непосредственно государству Украина.

Российские власти назвали незаконным решение суда по «скифскому золоту».