также в разделеОбщество
Разведка: РФ перебрасывает на линию разграничения танки и «Гвоздики» 6
Туристы побили рекорд по посещению Зоны отчуждения 8
В Украине потеплеет до +20 10
Режиссер «Слуги народа» хочет возглавить Госкино 13
ГПУ отреагировала на скандал в одесском приюте для детей 14
Вятрович вернулся в Институт национальной памяти 19
СБУ задержала мошенника, продававшего должности 10
Прокуратуру обязали возобновить дело о громкой взятке для Матиоса 21
Суд в Гааге отказал Украине в отводе судьи по делу о «скифском золоте» 11
Украинские нардепы вступились за «Азов» перед американцами 9
В ООС подсчитали потери боевиков за месяц 21
Макрон в интервью правому журналу заявил о «нелегальных украинских бандах» 20
ГПУ открыла дело из-за высказываний Федины 123
«Схемы» готовят сюжет о Портнове, а тот обнародовал данные водителя редакции 49
В Одессе вместо барельефа Жукову установят мемориальную доску бойцам АТО 16
Суд отказался освобождать от ответственности соратников Гладковского 21
Украина просит у НАТО статус участника партнерства расширенных возможностей 22
Девять нардепов хотят взять Дубневича на поруки 36

По свидетельству мирных граждан Украины, которые вынуждены проживать на оккупированной территории, но не имеют отношения к деятельности вооруженных формирований РФ,

В районе населенного пункта Новая Ласпа на временно оккупированной территории Донецкой области автомобиль оккупантов подорвался на мине. Ее заложили и успешно забыли о местонахождении сами боевики, сообщает пресс-центр ООС.

«Противник традиционно обратился к информационным манипуляциям и использовал этот факт в ходе очередной попытки дискредитировать Объединенные силы. «Фейкометы» с ОРДЛО пытаются скрыть собственные потери в результате неосторожного обращения с вооружением», - говорится в сообщении.

Так, пропагандистский ресурс российских оккупантов «ДАН» опубликовал информацию о том, что с украинской стороны якобы обстреляли противотанковой управляемой ракетой санитарный автомобиль вооруженных формирований РФ, который ехал оказывать медицинскую помощь гражданским жителям.

«Традиционно для российской пропаганды акцент сделан на больного ребенка, которого якобы намеревались лечить «ополченцы». В сообщении отсутствуют материалы фото- или видеофиксации. В местности, где якобы произошло событие (около 300 метров до опорного пункта врага), уже давно не проживает гражданское население, тем более с детьми», - подчеркнули в штабе.

Боевые действия на этом участке вчера, 31 октября 2019 Объединенными силами не велись. Украинские военнослужащие никаких пусков ПТУР не совершали.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3456 грн.
10
Теги