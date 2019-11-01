По свидетельству мирных граждан Украины, которые вынуждены проживать на оккупированной территории, но не имеют отношения к деятельности вооруженных формирований РФ,

В районе населенного пункта Новая Ласпа на временно оккупированной территории Донецкой области автомобиль оккупантов подорвался на мине. Ее заложили и успешно забыли о местонахождении сами боевики, сообщает пресс-центр ООС.

«Противник традиционно обратился к информационным манипуляциям и использовал этот факт в ходе очередной попытки дискредитировать Объединенные силы. «Фейкометы» с ОРДЛО пытаются скрыть собственные потери в результате неосторожного обращения с вооружением», - говорится в сообщении.

Так, пропагандистский ресурс российских оккупантов «ДАН» опубликовал информацию о том, что с украинской стороны якобы обстреляли противотанковой управляемой ракетой санитарный автомобиль вооруженных формирований РФ, который ехал оказывать медицинскую помощь гражданским жителям.

«Традиционно для российской пропаганды акцент сделан на больного ребенка, которого якобы намеревались лечить «ополченцы». В сообщении отсутствуют материалы фото- или видеофиксации. В местности, где якобы произошло событие (около 300 метров до опорного пункта врага), уже давно не проживает гражданское население, тем более с детьми», - подчеркнули в штабе.

Боевые действия на этом участке вчера, 31 октября 2019 Объединенными силами не велись. Украинские военнослужащие никаких пусков ПТУР не совершали.