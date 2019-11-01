Споры – неизбежный элемент жизнедеятельности любого общества, но для их решения обязательным является наличие справедливого суда. При этом недостаточно, чтобы отдельный судья отвечал принципам профессионализма, ведь все равно есть опасность того, что правосудие будет ангажированным. Так происходит, когда политическая власть оказывает давление на суд, пытается его «приручить» и сделать инструментом политической борьбы или защитником собственных интересов.

Именно так произошло в Украине при прошлой власти, когда ее представители оказывали массивное давление на всю судебную систему. В этом участвовали и несколько органов, которые принято называть антикоррупционными, хотя де-факто они представляли власть, вмешивались в работу судов, заставляя судей выполнять указания окружения бывшего президента. Отказываясь пойти на такое ​​незаконное сотрудничество с властью, судьи чувствовали огромное давление со стороны правоохранительных органов и ангажированных СМИ.

Например, Национальное антикоррупционное бюро Украины было тесно связано с Администрацией Президента Порошенко. В частности, журналисты заметили, как глава органа посещал загородную частную резиденцию Порошенко в ночное время. И это только один из эпизодов сомнительной связи президента с главой антикоррупционного органа. Поэтому неудивительно, что именно этот орган принимал участие в дискредитации некоторых судей, на которых Порошенко хотел иметь влияние, например председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Неудивительно, что судебная реформа, которую проводили во времена Порошенко, де-факто провалилась. О том, что делать дальше и как провести реформу системы правосудия в Украине эффективно, 22 октября во время парламентской осенней сессии Европарламента говорила украинская делегация с европейскими депутатами.

В составе украинской делегации были народные депутаты Украины – Алексей Жмеренецкий и Ирина Венедиктова, судьи – Вовк, Владимир Колесниченко, Павел Горбасенко, правозащитники – Сергей Клец и Анна Свириденко, эксперт по привлечению инвестиций – Тимур Чмерук, а также общественные активисты.

Со стороны Европарламента в мероприятии приняли участие: Натан Хилл (Великобритания), Витольд Вашиковский (Польша), Ришард Чарнецкий (Польша), Виола фон Крамон-Таубадель (Германия), Михал Симецкий (Словакия), Мирослав Радаковский (Словакия), Петрас Австревичус (Литва), Олекас (Литва), Иварс Иябс (Латвия), Андрей Кубилюс (Литва) и Здзислав Марек Красноденбский (Польша).

Организатором встречи выступил Институт демократии и развития «PolitA» во главе с директором – Екатериной Одарченко.

Темой встречи было проведение реформы правосудия в Украине.

Присутствовавший на встрече судья Вовк рассказал европейским депутатам о том, как прошлой властью на Окружной админсуд Киева оказывалось давление, и как чиновники требовали принимать определенные незаконные решения, угрожая в случае неповиновения нарушением искусственных уголовных дел против судей.

Политический эксперт Артем Никифоров отметил, что каждый президент, придя к власти в Украине, пытается сохранить влияние на судейскую систему. При этом, каждый президент, который закончил каденцию, пытается откупиться от новой власти и уберечься от расследований своей деятельности, однако не у каждого может хватить денег для этого. Соответственно, новая власть, вместе с новым президентом должны четко осознавать это, и делать все, чтобы судейская система была действительно независимой.

Сейчас против Петра Порошенко возбуждено несколько уголовных дел в Украине, в том числе и из-за коррупции и злоупотребления властью, а самого Порошенко регулярно вызывают на допросы, которых он всячески избегает, прикрываясь депутатским иммунитетом.

Евродепутаты осудили действия предыдущей власти, в частности попытку давления на судейский корпус.

«Судьи должны быть независимыми от любого истечения, иначе невозможно существование органа, осуществляющего независимое правосудие», - отметил европейский депутат Вашиковски.

«Необходимо провести ревизию действий антикоррупционных органов, которые, по свидетельству многих, занимались давлением на независимые органы и представляли режим предыдущей власти», - добавил он.

Разговор был конструктивным и нацеленным на результат, отметила и западная пресса. Европейские депутаты отметили, что они готовы поддерживать Украину в ее стремлении построить прозрачную и справедливую судейскую систему, которая будет служить народу, а не власти.