Станцию киевского метро «Крещатик» проверили, взрывоопасных предметов не обнаружено.
Станцию и пересадка на «Майдан Незалежности» открыта для пассажиров в обычном режиме, сообщает пресс-служба КП.
Станция «Театральная» также проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено.
Станцию и пересадку на «Золотые ворота» открыли для пассажиров.
Станция «Арсенальная» также работает в обычном режиме.
Анонимный звонок о минировании поступил около 10:00.
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