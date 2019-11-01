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Станцию киевского метро «Крещатик» проверили, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Станцию и пересадка на «Майдан Незалежности» открыта для пассажиров в обычном режиме, сообщает пресс-служба КП.

Станция «Театральная» также проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Станцию и пересадку на «Золотые ворота» открыли для пассажиров.

Станция «Арсенальная» также работает в обычном режиме.

Анонимный звонок о минировании поступил около 10:00.
ForUm

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