Очевидно, с приходом новой власти Украину ждут большие перемены – даже в плоскости давно застывшей, как муха в янтаре мезозойского периода, судебной системы. Шанс расшевелить тех, кто привык отсиживаться в уютной неприкосновенности, есть. Об этом говорит намерение Владимира Зеленского сократить с 200 до 100 человек численность членов Верховного Суда. 16 октября Верховная Рада уже утвердила соответствующий закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно деятельности органов судейского управления». Решение вызвало бурю эмоций в судейском корпусе – едва Майдан не случился. Особенно недовольны оказались служители Фемиды, которые почувствовали, как под ними зашатался суд.

Даже в Верховном Суде, который должен быть образцом для остальных, есть ряд тружеников молотка, чей профессиональный опыт и моральный облик далеки от идеала. К примеру, председатель Кассационного административного суда в составе ВС Михаил Смокович. Он весьма резко высказывается об инициативах разрубить пополам разросшийся до непосильных для бюджета размеров суд, поскольку боится потерять хлебное место. И основания для этого есть – судья может не пройти пересев через мелкое сито по целому ряду причин.

Кто на старенького?

Первая из них заключается в том, что Михаил Смокович мог бы попасть под люстрацию наравне с другими деятелями времен Виктора Януковича. В 2010 году рядовой судья Верховного суда стал фигурантом крупного скандала, когда отклонил иск к Центральной избирательной комиссии о незаконности регистрации кандидата. Этим судьбоносным решением Смокович обеспечил участие Виктора Януковича в выборах и в перспективе избрание его президентом. Напомним, в феврале 2010 года Высший админсуд получил иск о признании противоправными действий ЦИК касательно объявления результатов выборов президента. В иске шла речь о том, что своими противоправными действиями ЦИК нарушила требование законов касательно регистрации кандидата на пост президента, поскольку не имела правовых оснований регистрировать Виктора Федоровича кандидатом, а соответственно проводить выборы и объявлять их результаты. Но Михаил Смокович отверг иск, мотивируя это тем, что истец не пояснил, чем именно ЦИК ущемил его личные права или интересы касательно участия в избирательном процессе. После этой истории Михаил Смокович попал в милость Банковой и уже через несколько лет издание «Наші гроші» назвало судейскую династию Смокович самой большой и разветвленной в стране. Супруга судьи получила должность в Генеральной прокуратуре Украины, а его многочисленные родственники подались в депутаты разных уровней.

За последние годы Михаил Смокович стал фигурантом сразу нескольких скандальных историй. К примеру, дела о выселении из дома женщины с двум детьми и мужа-инвалида в селе Липини Луцкого района. Одиозное решение принимал суд, в котором начинал трудовой путь Михаил Иванович и работал его свояк. Отсуженный весьма спорными методами дом в итоге купила мать Смоковича Вера Макаровна, которая и до того была собственницей двух домов и двух квартир.

Сестра судьи принимала весьма спорное решение о запрете высказывать недоверие Виктору Януковичу и всячески становилась на сторону сбежавшего в Ростов президента.

Сам Михаил Смокович помогал разрабатывать постановления пленума про запрет мирных собраний, который, по его мнению, «может спасти жизнь». Кроме того, он оказывал активную поддержку пытавшемуся пробраться в 2012 году в ВР Виктору Пилипишину, что закончилось драками и перевыборами.

Именно этот судья уволил с должности Сергея Власенко и был замешан в скандале со взяткой в 500 тысяч долларов за распределение десяти гектаров дорогой прибрежной земли в Одесской области. Дело тогда выиграл Олег Бахматюк, а в околосудейских кругах заговорили о приличной сумме взятки за удобное олигарху решение.

Прогремело на всю страну и дело по захвату Житомирской кондитерской фабрики, за которым стоял Сергей Пашинский.

В конечном итоге Общественный совет добропорядочности выступил против назначения Смоковича членом нового Верховного Суда, однако комиссия судей преодолела вето ОСД. Среди претензий Совета была защита судей, которые брали под стражу или лишали прав участников Реводюции достоинства. Кроме того, его обвиняли в отказе способствовать расследованию уголовного производства по факту незаконного вмешательства в автоматизированную систему распределения дел, а также прикрывание Нелли Цыбры, принимавшей решение об аресте активистов Евромайдана.

Связи в судейских кругах, которые по сведениям очевидцев, ведут к куратору судебной системы бывшего президента Алексею Филатову, позволили Михаилу Смиоковичу пройти «просев» Высшей квалификационной комиссии судей. В СМИ не единожды писали о том, что комиссия намеренно пошла на нарушения и установила специально для прохождения Смоковича так называемый третий минимально допустимый бал. Это позволило судье, несмотря на низкую оценку за исполнение практического задания, продолжить участие в конкурсе на должность судьи ВС.

Европейское горе

Скандалы, впрочем, не являются прямым основанием для увольнения судьи. А вот нарушение судей Европейской конвенции – является. Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» определяет одним из оснований привлечение судьи к дисциплинарной ответственности за нарушение прав человека и основополагающих свобод при вынесении судебного решения, которое привело к существенным негативным последствиям. Основанием для привлечения к ответственности, в частности, является решение Европейского суда по правам человека.

17 октября 2019 года ЕСПЧ утвердил решение по шумному делу «Полях и другие» против Украины. По мнению суда, увольнение государственных служащих на основании Закона Украины «Про очищение власти» привело к нарушению их прав, в частности на справедливый суд и уважение к частой жизни. Заявителями по делу были Вячеслав Полях, Дмитрий Басалаев, Александр Ясь, Сергей Бондаренко и Роман Якубовский.

ЕСПЧ установил, что Украина должна выплатить каждому заявителю 5000 евро за моральный ущерб. Показательным есть то, что последнего заявителя уволили за несвоевременно подданное заявление о люстрационной проверке.

Дело Романа Якубовского о восстановлении в должности рассматривалось Ивано-Франковским окружным судом, решение которого не пересмотрел апелляционный суд. Без изменений его оставил и Верховный суд под председательством судьи Михаила Смоковича.

Европейский суд же усмотрел в этом решение признаки нарушения требований статьи 8 Еврокодекса по правам человека и отметил, что не может понять, каким образом введение такого серьезного ограничительного мероприятия как ответственность за незначительную задержку в подании технического заявления может считаться «необходимым в демократическом обществе».

Это не первое решение Михаила Смоковича, оспоренное Европейским судом по правам человека. Так, в 2017 году в деле «Кузьменко против Украины» ЕСПЧ констатировал нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции из-за отказа национальных судов рассматривал иск заявителя, которого отправили на девять кругов бюрократического ада.

Заявитель жаловался на незаконный обыск его квартиры и отсутствие эффективных средств юридической защиты в связи с этим. Анатолий Кузьменко обратился с административным решение о признании действий работников милиции противоправными и возмещение морального ущерба, сославшись на положения Кодекса административного судопроизводства Украины. Дело заявителя в Высшем административном суде, которым ему отказали в открытии производства, рассматривалась под председательством Смоковича.

Одним словом, поводов для сокращения Михаила Смоковича, оставшегося без сильных покровителей, предостаточно. Все зависит от политической воли и искренности намерений новой власти достать всех мух из янтаря.