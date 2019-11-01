Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявляет, что его заместители получают угрозы в связи с их деятельностью по противодействию коррупционным схемам.

«Мы уже сейчас принимаем конкретные действия, мы не боимся их предпринимать, хотя моим замам угрожают. За каждое снятие руководителя с потоков мои замы получают СМС из серии: «готовься к похоронам себя», «не бойся ходить под подъездом» и так далее», - заявил Милованов в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Министр подчеркнул, что подобные угрозы не пугают его команду, которая дальше продолжит борьбу с преступными схемами.