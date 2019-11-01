Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил депутатам, что с 1 ноября они обязаны проходить электронную регистрацию вместо бумажной. Об этом он сказал на вечернем заседании парламента в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы отказываемся от бумажной регистрации… Регистрация будет проводиться путем установки карты и нажатием кнопки «за», - объяснил Стефанчук новую процедуру регистрации для голосования в зале заседаний Рады.

Он попросил депутатов не опаздывать на работу.

Регистрация проходит в начале утреннего пленарного заседания ВР. До сих пор депутаты проходили два этапа регистрации: перед заседанием возле соответствующих столов в кулуарах Парламента, а также с помощью электронной системы в зале.

Новая система регистрации начала действовать в связи со вступлением в силу закона о прекращении возмещения нардепам расходов в случае пропуска заседаний Верховной Рады без уважительных причин.