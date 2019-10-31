В Вильнюсе (Литовская Республика) задержан бывший председатель правления ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (далее - ГПЗКУ) Петр Вовчук, которого НАБУ с марта 2017 разыскивало как подозреваемого в уголовном производстве по факту нанесения более 60 млн долл. ущерб предприятию. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Бюро.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 («злоупотребление властью или служебным положением»), ч.3 ст.28, ч.4 ст.368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, через ряд субъектов хозяйствования был поставлено в Саудовскую Аравию. Поставка происходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере более 60 млн долл.

Расследовать приведенные факты детективы НАБУ начали в июле 2016 года.

Два человека пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере 60 тыс. долл. Дела в отношении еще двух человек – советника председателя правления ОАО «ГПЗКУ» и представителя международного зернотрейдера – направлены в суд. Еще одного человека объявили в розыск.