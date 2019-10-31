Вчера, 30 октября, около 22:00 в Кропивницком в результате столкновения грузового автомобиля и автомобиля полицейских пострадали двое правоохранителей, сообщает пресс-служба областной полиции.
Водитель, управляя грузовым автомобилем DAF XF, двигался через перекресток улиц Кропивницкого и Покровской на запрещающий (красный) сигнал светофора.
Не оказав преимущество в движении служебному автомобилю Skoda Rapid, который двигался на разрешающий (зеленый) сигнал светофора, водитель грузовика совершил с ним столкновение.
В ДТП были травмированы двое полицейских. В дальнейшем они были госпитализированы в местное медицинское учреждение бригадой скорой помощи.
Сейчас данным делом занимаются следователи.
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