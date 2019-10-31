Нового руководителя государственного предприятия Укрспирт Сергея Блескуна курирует бизнесмен Евгений Черняк, пишет Politeka со ссылкой на From-ua.com.

На прошлой неделе министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил о смене руководства в госкомпании Укрспирт, в Аграрном фонде и в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов. Сергей Блескун назначен исполняющим обязанности руководителя Укрспирта.

«Черняк хочет чтобы государство за копейки продало Укрспирт, а он за копейки купил. Сегодня у него во второй раз появилась такая возможность. Назначенный Миловановым Блескун полностью подконтрольный Черняку. Черняк открыто обсуждает свои планы по Укрспирту с Миловановым (министр развития экономики, ред. «Открытая Украина»), депутатами от Слуги Народа и руководством Укрспирта», — сообщил источник издания в Укрспирте.

Несмотря на то, что год назад Черняк завил, что переносит производство брендов «Хортица» и «Мороша» из Украины, он по прежнему принимает активное участие в жизни отрасли.

«Несколько лет назад Черняк уже предпринимал попытку создания большого монопольного объединения на спирто-водочном рынке. Тогда его партнерами были Абрамов и Анисимов, известные как представители «Енакиевской» группировки Юрия Иванющенко. От деятельности Черняка и Енакиевских лихорадило весь рынок, в частности используя миноритарного собственника Nemiroff Глуся они затеяли рейдерский захват этой компании. В результате Nemiroff потерял лидерские позиции на рынке, которые заняла «Хортица». После революции достоинства Черняк попытался выйти из союза с Енакиевскими, между ними начался конфликт, в результате которого Черняк покинул Украину. Теперь он вернулся с новыми партнерами из новой власти и получил картбланш», — сообщил источник «Открытой Украины» в Укрспирте.

Напомним ранее СМИ сообщили, что сотрудники Укрспирта грозят общеотраслевой забастовкой. Это реакция на изменения в законе о производстве спирта и назначении Блескуна на должность руководителя.

Представители объединенной профсоюзной организации сотрудников ГП «Укрспирт» обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, депутатам Верховной Рады и Кабинету министров с требованием не допустить разрушения отрасли и увольнение работников.