Государственный и гарантированный государством долг по состоянию на 31 августа 2019 года составил 2,067 триллиона гривен или 81,92 миллиарда долларов.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, сообщает «Экономическая правда».

В течение августа 2019 года сумма госдолга уменьшилась в долларовом эквиваленте на 0,5 млрд долларов.

По состоянию на 31 августа внешний долг составил 1,251 трлн грн (60,51% от общей суммы) или 49,57 млрд долларов, внутренний долг - 816,26 млрд грн (39,72% от общей суммы) или 32,35 млрд долларов.

Государственный долг составляет 1,81 трлн грн (87,55% от общей суммы) или 71,73 млрд долларов. Гарантированный государством долг составляет 257,26 млрд грн (12,45%) или 10,2 млрд долларов.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 июля 2019 года составил 2 066,9 млрд грн или 82,40 млрд долларов: за июль он в гривневом эквиваленте уменьшился на 35,65 млрд, а в долларовом — вырос на 2,04 млрд.