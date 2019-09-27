также в разделеЭкономика
НБУ и Минфин считают безопасной долю иностранцев на рынке гособлигаций 11
В НБУ сообщили, что обсуждение программы МВФ продолжится в США 12
Курс гривни снова обновил четырехлетний максимум 26
«Успокою панику»: Гончарук уверяет, что переговоры с МВФ находятся в активной фазе 28
Накопительной пенсионной системы в Украине пока не будет 90
МВФ продолжит дискуссии с Украиной о новой программе в ближайшее время 26
Профицит госбюджета сократился в 5 раз 26
США расширили санкции против РФ 30
В Кабмине заявили, что переговоры с МВФ – в активной стадии 37
СМИ: Украине не удалось договориться с МВФ 85
Суд отказался возвращать государству авиакомпанию Коломойского 45
Избрана новая глава МВФ 60
Вступил в силу закон о повышении штрафов за перегруженные фуры 20
Кабмин утвердил законопроект о рынке земли 57
Курс доллара в обменниках упал ниже 24 гривен 97
Медведчук назвал главный способ улучшения инвестиционного климата в Украине 32
НБУ разрешил банкам округлять суммы кассовых операций 38
Коболев: Запасов газа уже достаточно для прохождения зимы 29

Государственный и гарантированный государством долг по состоянию на 31 августа 2019 года составил 2,067 триллиона гривен или 81,92 миллиарда долларов. 

Об этом говорится в данных Министерства финансов, сообщает «Экономическая правда».

В течение августа 2019 года сумма госдолга уменьшилась в долларовом эквиваленте на 0,5 млрд долларов.

По состоянию на 31 августа внешний долг составил 1,251 трлн грн (60,51% от общей суммы) или 49,57 млрд долларов, внутренний долг - 816,26 млрд грн (39,72% от общей суммы) или 32,35 млрд долларов.

Государственный долг составляет 1,81 трлн грн (87,55% от общей суммы) или 71,73 млрд долларов. Гарантированный государством долг составляет 257,26 млрд грн (12,45%) или 10,2 млрд долларов.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 июля 2019 года составил 2 066,9 млрд грн или 82,40 млрд долларов: за июль он в гривневом эквиваленте уменьшился на 35,65 млрд, а в долларовом — вырос на 2,04 млрд.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

осень
1456 грн.
15
Теги