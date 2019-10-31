также в разделеРелигия
К 75-летию Митрополита Онуфрия презентуют документальный фильм «Наш Блаженнейший» 11
В РПЦ увидели опасность в крайнем либерализме 12
В УПЦ появится новая святая и праздник 12
В Запорожье священник Элладской Церкви служил с представителями ПЦУ 12
В столичный Голосеевский монастырь в день памяти монахини Алипии пришли более 100 тысяч верующих 14
Митрополит Антоний рассказал, из-за чего душа лишается благодати 20
Митрополит Онуфрий расскажет о том, почему важно благодарить Бога 21
В Луганской области разгромили храм УПЦ 22
Верующие УПЦ возмущены, что детей в школах заставляют учить роли ведьм и «наряжаться» в мертвецов 16
РПЦ перестанет поминать Предстоятеля Элладской Церкви, если информация о признании ПЦУ подтвердится 15
В Кривой Рог привезут чудотворную Песчанскую икону Богородицы 27
В РПЦ заявили, что Элладская Церковь несамостоятельная 14
В РПЦ назначили нового управделами 26
На Закарпатье презентуют книгу об афонском подвижнике из Украины 11
В Запорожскую епархию привезут чудотворную икону святителя Николая 11
Верующие УПЦ пытаются остановить празднование Хеллоуина в Украине 15
В музей Киевских духовных школ пожертвовали старинные богослужебные реликвии 13
На Винниччине активисты ПЦУ дезинформировали полицию, сообщив, что в храме УПЦ находятся два трупа 16

Клирик Бориспольской епархии УПЦ протоиерей Владимир Прищепа  уже несколько лет борется с тяжелым онкологическим заболеванием и нуждается в финансовой и молитвенной помощи.

Фото: pravlife.org

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», до служения священником отец Владимир был пожарным-ликвидатором на ЧАЭС. Там он дал обещание, что, если останется жив, посвятит свою жизнь служению Богу. В 2007 году Владимир Прищепа принял священный сан и стал настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы села Тарасовка Броварского района Киевской области.

Но Чернобыль не прошел для батюшки бесследно: сначала ему был поставлен диагноз «острая лучевая болезнь», потом «сахарный диабет», «рак легких» и «рак сигмовидной кишки с метастазами в печень».

За годы борьбы с болезнями протоиерей Владимир Прищепа перенес несколько сложных операций, курсов химиотерапий, он постоянно нуждается в медикаментах и обследованиях. При этом священник не оставляет пастырское служение.

«У престола стою. Не могу я оставить престол. Служу, приезжаю домой и падаю замертво. За все Бога благодарю, что укрепляет, что люди помогают», – рассказывает отец Владимир.

Сейчас батюшка отдыхает после очередного курса химиотерапии и готовится пройти компьютерную томографию, чтобы узнать о результатах лечения и прогнозах врачей.

Отец Владимир благодарит всех за поддержку и просит молитв о себе и своей супруге – матушке Ольге.

О том, как оказать финансовую помощь священнику – читайте здесь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги