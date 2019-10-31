Клирик Бориспольской епархии УПЦ протоиерей Владимир Прищепа уже несколько лет борется с тяжелым онкологическим заболеванием и нуждается в финансовой и молитвенной помощи.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», до служения священником отец Владимир был пожарным-ликвидатором на ЧАЭС. Там он дал обещание, что, если останется жив, посвятит свою жизнь служению Богу. В 2007 году Владимир Прищепа принял священный сан и стал настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы села Тарасовка Броварского района Киевской области.

Но Чернобыль не прошел для батюшки бесследно: сначала ему был поставлен диагноз «острая лучевая болезнь», потом «сахарный диабет», «рак легких» и «рак сигмовидной кишки с метастазами в печень».

За годы борьбы с болезнями протоиерей Владимир Прищепа перенес несколько сложных операций, курсов химиотерапий, он постоянно нуждается в медикаментах и обследованиях. При этом священник не оставляет пастырское служение.

«У престола стою. Не могу я оставить престол. Служу, приезжаю домой и падаю замертво. За все Бога благодарю, что укрепляет, что люди помогают», – рассказывает отец Владимир.

Сейчас батюшка отдыхает после очередного курса химиотерапии и готовится пройти компьютерную томографию, чтобы узнать о результатах лечения и прогнозах врачей.

Отец Владимир благодарит всех за поддержку и просит молитв о себе и своей супруге – матушке Ольге.

О том, как оказать финансовую помощь священнику – читайте здесь.