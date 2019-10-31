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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили подготовку к встрече в «нормандской формате», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Президент Украины проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив важность позиции ФРГ в поддержку нашей страны.

Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, и поприветствовала прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил и средств в Золотом. Обсуждались перспективы разведения вблизи Петровского - по истечении семи дней тишины.

Стороны также обсудили вопрос транзита российского газа по территории Украины, в частности в связи с трехсторонними газовыми консультациями Украина-ЕС-РФ, которое состоялось 28 октября в Брюсселе. Собеседники согласились с необходимостью усиления взаимодействия в этом направлении.

Как сообщал ForUm, 29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.   
ForUm

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