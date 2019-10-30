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В Украине в водительское удостоверение обязательно будут вносить информацию о группе крови и резус-факторе их владельца, сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Отныне, обратившись в сервисный центр МВД за услугой обмена, замены или восстановления водительского удостоверения или после сдачи экзаменов на право управления транспортным средством гражданин получает удостоверение, в котором обязательно указываются его группа крови и резус-фактор», - говорится в сообщении.

Отмечается, что администратор сервисного центра МВД вносит эту информацию в новый водительский документ на основе данных, указанных в медицинской справке 083/о.

Центр подчеркивает, что эта справка входит в комплект документов, гражданин обязательно предоставляет сервисному центру МВД для получения вышеуказанных административных услуг.

Нововведение заработало 19 октября после вступления в силу постановления Кабинета министров №320 от 3 апреля 2019 года.


 
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